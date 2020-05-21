Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео

Видео: @susantananda3 / Twitter

Леопард напал на крошечную лягушку и оказался побежден. На видео схватки обратило внимание издание NDTV.

Утром в четверг, 21 мая, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как леопард несколько раз трогает лапой сидящую перед ним лягушку. Где именно снято видео, не уточняется.

После очередной попытки леопарда потрогать ее лапой лягушка прыгает к хищнику, и пораженный леопард пятится назад. Затем смущенный леопард уходит, а лягушка победоносно смотрит ему вслед.

С момента публикации видео собрало более пяти тысяч просмотров и множество комментариев пораженных пользователей. Многие из комментаторов пытались понять, почему леопард решил оставить лягушку в покое. Некоторые предположили, что он просто играл со своей добычей и быстро потерял к ней интерес.

«Он не выглядит как взрослый леопард. Он только учится. Наверное, он пытался понять, что такое лягушка», — написал один из пользователей. Другие зрители предположили, что лягушка могла быть ядовита. Кто-то принял видео за доказательство утверждения, что размер — не главное, когда речь идет о борьбе.

Ранее сообщалось, что молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат, штат Уттар-Прадеш, попытался подобраться к дикобразу, который быстро поднимает колючки в попытке отпугнуть хищника. Потерпев неудачу, леопард быстро удалился прочь.

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