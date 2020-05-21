Подозреваемый в убийстве бывший украинский министр вышел из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает УНИАН.

Дочь убитого Екатерина Старицкая заявила, что Кожара внес залог в размере 14 миллионов гривен (37 056 403 рубля) и вышел на свободу. Ранее суд арестовал его до 25 мая.

Тело Старицкого было найдено 22 февраля в доме Кожары с огнестрельным ранением из наградного оружия бывшего министра. Дипломат и его жена утверждают, что погибший покончил с собой. Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства случившегося и пришли к выводу, что Старицкий не мог свести счеты с жизнью, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Ранее в полиции рассказали, что Кожара с женой и Старицкий распивали спиртные напитки и в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, пистолет был зажат в руке мертвого Старицкого, хотя должен был выпасть, если бы он действительно покончил с собой. Кожара мог умышленно или случайно застрелить приятеля, а затем, испугавшись ответственности, вложить ему пистолет в руку. Очевидцы рассказали, что экс-глава МИД часто стрелял в пьяном состоянии у себя во дворе.

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