Неожиданная смена планов помогла женщине разбогатеть

Жительница австралийского города Бейсуотер сорвала джекпот после того, как приобрела лотерейный билет на два часа раньше, чем обычно. Об этом сообщает сайт UPI.

Женщина рассказала, что несколько десятилетий подряд по субботам участвовала в розыгрыше лотереи, и всегда покупала билет в одно время. В последний раз у нее неожиданно изменились планы, и она приобрела билет на два часа раньше, когда остановилась около киоска в городе Бассенден.

В результате первая строка вписанных ею чисел совпала с выпавшими в результате прошедшего в субботу, 16 мая, розыгрыша. Женщина выиграла более 268 тысяч австралийских долларов (12,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина попытал удачу в лотерее по дороге на собеседование и разбогател. Большую часть денежного приза победитель планирует инвестировать.

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