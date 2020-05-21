Роспотребнадзор заявил о выходе на плато по коронавирусу после стабильной недели

Стабилизация эпидемической ситуации с коронавирусом отмечается в России на протяжении недели, можно говорить о выходе на так называемое плато, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 21 мая.

«Стабилизация говорит о том, что мы будем надеяться, что пиковая нагрузка на медицинские учреждения как бы пройдена, она будет примерно на таком уровне», — сказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ранее в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в российской столице началась фаза стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 18 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло в стране 317,7 тысячи, за сутки прирост составил 8849 зараженных. 20 мая было выявлено 8764 новых случая заражения.

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