В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, передает ТАСС.

В настоящее время этот показатель в столице составляет 2,6 процента, а в области — 3,8-3,9 процента. Раньше он колебался в пределах 12-14 процентов. По его словам, в Москве происходит увеличение объема тестирования населения, однако нет роста числа новых инфицированных. Это говорит о падении циркуляции вируса среди населения.

Акимкин добавил, что наблюдается устойчивая тенденция к стабилизации ситуации, однако будут и некритичные всплески заболеваемости. «На мой взгляд, все равно мерилом между уровнем заболеваемости, уровнем инфицированности и объемом циркуляции вируса является тот иммунитет, который возникает сегодня», — резюмировал он.

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Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил надежду, что ситуация с распространением нового коронавируса стабилизировалась, и постепенно в стране начнут отменять ограничительные меры.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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