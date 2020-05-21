«Шоколадного короля России» захотели обанкротить

Бывшего совладельца и главу банка «Анкор» Андрея Коркунова, более известного как «шоколадный король России» благодаря основанной в 1998 году кондитерской фабрике собственного имени, захотели обанкротить, следует из иска, размещенного в картотеке арбитражных дел.

Истцом выступает сам банк (полное название — «Анкор Банк Сбережений»), конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

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В начале марта в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о привлечении Коркунова к субсидиарной ответственности после банкротства «Анкора», лишившегося лицензии Центробанка в 2017 году. По оценке АСВ, Коркунов вместе с другими акционерами должен кредиторам банка 5,94 миллиарда рублей, поскольку банкротство стало результатом его деятельности.

Наибольшую известность Коркунову принесла кондитерская компания его имени, основанная в 1998 году. В 2007-м она была продана производителю жевательной резинки Wrigley.

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