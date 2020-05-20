Немецкие компании оказались на грани банкротства

Экономику Германии ожидает рекордный спад в 2020 году. Большинство немецких компаний уже оказались на грани банкротства, сообщает Spiegel со ссылкой на данные Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

Согласно прогнозу, процент потери будет выражаться двузначным числом от ВВП. Это ставит под сомнение перспективы скорейшего восстановления немецкой экономики вопреки ожиданиям правительства, которое ранее говорило о сокращении ВВП на 6,3 процент, что стало бы рекордным спадом со времен окончания Второй мировой войны.

Основной удар, по оценке DIHK, придется на промышленный сектор — три четверти компаний уже столкнулись со снижением спроса. Подавляющее большинство (80 процентов) ожидают резкого снижения продаж.

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Как отметил глава DIHK Эрик Швайцер, принятых мер поддержки для восстановления экономики и поддержки малого и среднего бизнеса до конца года недостаточно. Компании должны компенсировать текущие убытки за счет выручки прошлых лет. Таким образом, по мнению Швайцера, лучше получить деньги за счет частичного возврата уплаченных налогов, чем брать займы.

На текущий момент почти половина немецких компаний столкнулась с нехваткой ликвидных средств. В случае крайней необходимости планируется отложить инвестиции и сократить бюджеты.

В первом квартале 2020 года ВВП Германии сократился на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Это стало рекордным спадом со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

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