Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов назвал «Ленте.ру» свою версию причин крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года.

«Действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова с движениями ручки управления самолетом говорят о том, что система неадекватно реагировала, с явным запаздыванием, — объяснил cобеседник редакции. — Система управления была повреждена молнией, это и явилось причиной грубой посадки самолета».

Как бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, Олег Смирнов подписал открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли с требованием нового расследования катастрофы, опубликованное в четверг, 21 мая на «Ленте.ру».

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Ранее в мае командир сгоревшего воздушного судна Денис Евдокимов в своем первом интервью попросил прощения у родственников погибших и пострадавших пассажиров и членов экипажа.

Будучи единственным обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, Евдокимов тем не менее не считает себя виновным в катастрофе.

В апреле Следственный комитет России завершил расследование и направил дело о катастрофе Superjet в суд. Следствие отвергло версию о технической неисправности самолета.

5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100 и загорелся при посадке. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. На борту находились 78 человек.

С полным текстом открытого письма по делу сгоревшего Superjet, подписанного 350 летчиками и специалистами авиаотрасли, можно ознакомиться здесь.

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