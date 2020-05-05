Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Обвиняемый по делу о крушении Superjet в Шереметьево пилот Денис Евдокимов в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» попросил прощения и выразил соболезнования «людям, потерявшим своих близких и тем, кто пострадал в результате катастрофы».
Евдокимов не согласен с выводами следствия о том, что именно он является виновником произошедшего.
«Я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависят от правильности моих действий, и предпринял все возможное», – отметил пилот.
По его словам, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. Ранее в апреле, сообщалось, что в Следственном комитете России опровергли эту версию.
Дело в отношении Евдокимова, находящегося под подпиской о невыезде, направлено в суд. По статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей, ему грозит до семи лет лишения свободы.
5 мая 2019 года в Шереметьево потерпел крушение SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.