Бывший СССР
 
Последние новости
Стало известно о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус
Названы даты проведения самого массового ЕГЭ
Приземление самолета с американскими аппаратами ИВЛ в Москве попало на видео
Российские журналисты с коронавирусом раскрыли первые симптомы и методы лечения
Борис Джонсон избежал уголовных обвинений из-за секс-скандала
Охотники за сокровищами нашли на дне моря драгоценные часы
Объяснено прямое вмешательство Путина в дела зараженного коронавирусом Дагестана
Под Москвой мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть
Испытания вакцины от коронавируса оказались успешными
Новости партнеров

Стали известны обстоятельства смерти командира батальона «Луганск-1» в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Губанов
Сергей Губанов
Фото: МВД Украины

Командир батальона полиции «Луганск-1» Сергей Губанов подорвался на растяжке во время «контрдиверсионной работы по борьбе с контрабандой и недопущению прохода боевиков» вблизи поселка Трёхизбёнка. Обстоятельства смерти стали известны новостному агентству hromadske.ua от сослуживца Губанова, фамилия которого не уточняется.

Собеседник издания отметил, что командир вместе с другими бойцами часто проходил по этому участку и неясно, когда там поставили растяжку — месяц назад или за час до происшествия. По его словам, к этому месту на линии разграничения всегда было приковано особое внимание, так как подконтрольную и неподконтрольную территории разделяет только река шириной 30 метров.

«Именно на этом месте мы постоянно останавливали контрабанду, которую там переправляют на лодках. Они, видимо, ожидали, что кто-то зайдет, кто-то придет», — добавил боец «Луганска-1».

Также стало известно, что среди тех трех человек, патрулировавших территорию вместе с комбатом, один находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести, а заместитель командира получил легкие ранения.

О смерти Сергея Губанова ранее 21 мая сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Уточнялось, что комбат и еще трое бойцов получили осколочные ранения возле поселка Трёхизбёнка Новоайдарского района в среду, 20 мая, примерно в 21:30. Комбат погиб, остальные — ранены, они были отправлены на лечение в военный госпиталь.

20 мая самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность из-за усилившихся с начала мая обстрелов с украинской стороны. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма срочно созовет заседание группы для обсуждения ситуации в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
«Там постійно зупиняли контрабанду»: з'явилися деталі про обставини загибелі комбата «Луганськ-1»
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 мая

«Они теперь еще более уязвимы»

До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
17:05Сегодня

Яценюк в черной вышиванке предрек Украине экономический вирус

16:45Сегодня

На Украине суд назвал произволом штраф за нарушение карантина

16:23Сегодня

Подозреваемый в убийстве бывший украинский министр вышел из СИЗО

Бывший СССР00:0515 мая

Возвращение блудного Михо

Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
16:10Сегодня

МИД Украины увидел наступление на права человека в Крыму

16:04Сегодня

Армения пообещала защитить Нагорный Карабах любыми средствами

15:29Сегодня

Смертность от коронавируса на Украине назвали одной из самых низких в Европе

Бывший СССР00:0113 мая

«Несколько месяцев они скитались по лесам»

Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
14:46Сегодня

Источник утечки пленок Байдена нашли в окружении Порошенко

14:32Сегодня

Коронавирусу предрекли спад агрессивности

14:07Сегодня

Украинский телеканал проверят за карту страны без Крыма

Россия
Россиян предостерегли от покупки некоторых фруктов и ягод
Путин призвал выделить дополнительные места в российских вузах
Путин отложил военный призыв для выпускников школ в 2020 году
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»
Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
Россияне справили нужду на танк и заинтересовали полицию
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»
Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
Все материалы
Мир
Борис Джонсон избежал уголовных обвинений из-за секс-скандала
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
В США рассказали о бескорыстной передаче аппаратов ИВЛ в Москву
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Мадуро обвинил президента Колумбии в попытке заразить венесуэльцев коронавирусом
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
В России предложили освободить многодетные семьи от налога на имущество
Цены на нефть рванули вверх
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Легендарного инвестора обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Все материалы
Интернет и СМИ
В Туле вступились за медсестру в бикини
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»
Россиянам покажут марафон Эль-Класико
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Новое шоу Собчак назвали провалом
Пиратские хроники
 
Все материалы
Ценности
Разный размер карманов на мужских и женских джинсах вызвал споры в сети
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Лицо незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на домашнем фото перепугало фанатов
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Популярная блогерша испортила внешность пластикой и поделилась ужасом
Обувь любимого дешевого бренда россиян назвали устройством для пыток
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу под Петербургом
Семья нашла на дороге около миллиона долларов и решила вернуть их владельцу
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Пастор пытался исцелить коронавирус у прихожан наложением рук и умер
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Диетолог назвал способ не растолстеть в карантине
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Все материалы
В России представлен Renault Kaptur с турбомотором и новым салоном
Суперкару De Tomaso Pantera — 50 лет!
Среднемоторное спорткупе стало олдтаймером — самое время вспомнить его историю
Среди опций Lada Vesta Sport появились «Дайвинг» и «Маэстро»
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
В России продают очень редкий Lamborghini Reventon за 99 миллионов рублей
История автомобиля ЗИМ
Символу советской роскоши исполнилось 70 лет
Разгоняющийся до «сотни» за 1,1 секунды Honda Civic показали на видео
Все материалы
Дом
Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В Москве недосчитались новых квартир
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы