Стали известны обстоятельства смерти командира батальона «Луганск-1» в Донбассе

Командир батальона полиции «Луганск-1» Сергей Губанов подорвался на растяжке во время «контрдиверсионной работы по борьбе с контрабандой и недопущению прохода боевиков» вблизи поселка Трёхизбёнка. Обстоятельства смерти стали известны новостному агентству hromadske.ua от сослуживца Губанова, фамилия которого не уточняется.

Собеседник издания отметил, что командир вместе с другими бойцами часто проходил по этому участку и неясно, когда там поставили растяжку — месяц назад или за час до происшествия. По его словам, к этому месту на линии разграничения всегда было приковано особое внимание, так как подконтрольную и неподконтрольную территории разделяет только река шириной 30 метров.

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«Именно на этом месте мы постоянно останавливали контрабанду, которую там переправляют на лодках. Они, видимо, ожидали, что кто-то зайдет, кто-то придет», — добавил боец «Луганска-1».

Также стало известно, что среди тех трех человек, патрулировавших территорию вместе с комбатом, один находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести, а заместитель командира получил легкие ранения.

О смерти Сергея Губанова ранее 21 мая сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Уточнялось, что комбат и еще трое бойцов получили осколочные ранения возле поселка Трёхизбёнка Новоайдарского района в среду, 20 мая, примерно в 21:30. Комбат погиб, остальные — ранены, они были отправлены на лечение в военный госпиталь.

20 мая самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность из-за усилившихся с начала мая обстрелов с украинской стороны. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма срочно созовет заседание группы для обсуждения ситуации в Донбассе.

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