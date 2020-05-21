В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

В Луганской области во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) погиб командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» полковник Сергей Губанов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Губанов и еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения возле поселка Трехизбенка Новоайдарского района в среду, 20 мая, примерно в 21:30. Командир батальона погиб, остальные раненые украинские военные были отправлены на лечение в военный госпиталь.

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20 мая самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели все воинские подразделения в полную боевую готовность. Причиной стали усилившиеся с начала мая обстрелы с украинской стороны. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма срочно созовет заседание ТКГ для обсуждения ситуации в Донбассе.

14 мая в районе ООС погиб украинский майор-спецназовец Андрей Суприган. Обстоятельства гибели военного неизвестны. По неподтвержденной информации, Суприган погиб неподалеку от Краматорска, тело искали в течение суток.

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