Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. Об этом сообщает «Gordonua.com».

«Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины», — говорится в заявлении МИД.

Киев подчеркивает, что вопрос об образовании территориальных общин в Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с законом и с учетом позиции местных жителей, в том числе болгарской общины. Украинский МИД призвал болгарских депутатов «действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства», которые традиционно существуют между двумя странами.

Ранее Национальное собрание Болгарии приняло декларацию против разделения Болградского района, где компактно проживают представители болгарской общины, передает «112». Район могут разделить на несколько территориальных громад, в которых болгары больше не будут большинством. Депутаты призвали свое правительство принять «все возможные меры перед правительством Украины, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины».

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