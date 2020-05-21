Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском

МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Комментарий МИД России является очередной попыткой вмешаться во внутренние дела Украины, расколоть ее общество и «навязать искаженные интерпретации», заявил Киев. Москва занимается дезинформацией, обвиняя Украину в проведении русофобской государственной политики, подчеркнул МИД республики.

Сотрудничество между двумя странами разрушает российская вооруженная агрессия и оккупация украинских территорий, уверены в Киеве.

«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.

20 мая МИД России выпустил комментарий с критической оценкой деятельности Зеленского на посту президента Украины. Москва заявила, что его предвыборные обещания оказались лишь декларацией.

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