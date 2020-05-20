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Россия раскритиковала первый год правления Зеленского

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Фото: РИА Новости

Москва раскритиковала первый год правления президента Украины Владимира Зеленского. Такой комментарий опубликовало министерство иностранных дел России к годовщине инаугурации украинского лидера.

Во внешнеполитическом ведомстве решили дать оценку первым результатам украинского лидера. Среди его обещаний в тексте называются «избавить украинцев от наследия [предыдущего президента Украины] Порошенко, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему».

В МИД считают, что минувший год показал, что все это было лишь декларацией. «Слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть», — заявили в ведомстве. Также в документе отмечается, что в стране до сих пор не ведется расследование казнокрадства Порошенко, событий на Майдане и других политических преступлений.

Кроме того, представители Москвы отметили, что на Украине копятся экономические проблемы и растет социальная напряженность. «По указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека», — говорится в тексте. МИД России также считает, что Зеленский унаследовал от Порошенко панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое «диктует властям, что и как надо делать». Отдельно отмечается отсутствие прогресса в Донбассе и в отношениях с Россией. Более того, ведется борьба с тем, что связывает два народа. «Искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы», — заключили в ведомстве.

МИД напомнил, что в деле санкций Зеленский пошел дальше Порошенко: под ограничения попали Эрмитаж и музей имени Пушкина. В России считают, что национал-радикалам мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. В частности, Москва считает возможным вариант, при котором к концу срока правления Зеленского на Украине «будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя и крушить памятники деятелям культуры».

Ранее Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос о принадлежности Крыма. Он рассказал, что на «нормандском саммите» поднимал тему Крыма с лидерами Германии и Франции. «И, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — сказал президент Украины.

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