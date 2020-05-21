Неестественные позы моделей в рекламе популярного бренда озадачили покупателей

Неестественные позы моделей, продемонстрировавших продукцию масс-маркетового бренда Zara, озадачили покупателей марки. На фотографии и комментарии к ним обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, на одном из размещенных кадров манекенщица позировала, стоя на кухонной плите в черном платье с принтом в виде лайма и зеленых босоножках. Другую сфотографировали сидящей на верхних книжных полках в оранжевом костюме.

Еще одну модель запечатлели в бассейне под водой, а Мика Арганьяраз (Mica Arganaraz) показала джинсы с завышенной талией, которые продаются на сайте Zara за 2999 рублей: на фото она лежит на животе, поджав колени к груди.

Мика Арганьяраз Фото: Victoria's Secret

Такие позы моделей вызвали недоумение у пользователей сети, и они высказали свое мнение в Twitter. «Zara, а девушке обязательно рекламировать туфли на каблуках на плите?», «Да, при покупке костюма всегда думаю, смогу ли я залезть в нем на книжный шкаф», «Сайт Zara — самая смешная вещь в мире», «Мне кажется модели рекламируют вещи так, чтобы их не было видно», — написали они.

В апреле юзеров озадачила поза модели другого бренда. Амбассадор Fashion Nova Джина Савадж (Gina Savage) продемонстрировала облегающее платье неонового цвета, упершись руками в пол и прогнув спину. «Смотрю на эту фотографию, и у меня начинает болеть спина», «У нее вообще есть органы?» — комментировали покупатели в соцсетях.

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