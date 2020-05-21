Директор Росгвардии устроил видеомост с награжденным Рузвельтом Героем СССР

Директор Росгвардии Виктор Золотов устроил видеомост с Героем Советского Союза Алексеем Волошиным и его супругой — ветераном труда космической отрасли Нинель Константиновной, которых он поздравил с 73-летием совместной жизни. Об этом в четверг, 21 мая, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Алексей Волошин принимал участие в Великой Отечественной войне с февраля 1942 года. Участвовал в Сталинградской битве, сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр. В 1944 году тогдашний президент США Франклин Рузвельт наградил высшей воинской офицерской наградой своей страны — «Серебряной Звездой» — четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях с нацистской Германией, в том числе Волошина.

Торжественное мероприятие для супружеской пары провели в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где ветеран проходит лечение. Виктор Золотов в режиме видеоконференции пожелал Волошину скорейшего выздоровления и пригласил на предстоящий Парад Победы. Он также передал поздравления от президента России Владимира Путина.

«Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье. Вы являетесь примером не только для молодежи, но и для сотен тысяч российских семей в том, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности, воспитывать детей», — сказал Золотов.

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