Женщина сбросила 32 килограмма за шесть месяцев и рассказала свой секрет

Врач из Индии, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как ей удалось сбросить 32 килограмма за шесть месяцев, и описала секрет поддержания мотивации. Ее историю опубликовало издание The Times of India.

При росте 160 сантиметров 27-летняя Гарима Бхола (Garima Bhola) весила 92 килограмма. Из-за избыточного веса ей пришлось отказаться от занятий танцами, которые она очень любила. Женщина не могла найти в магазинах женские джинсы подходящего размера, поэтому ей приходилось носить мужские. Это стало последней каплей, вынудившей ее задуматься о похудении.

Бхола резко уменьшила количество сахара в своем рационе и заменила нездоровую пищу овощами и фруктами. «Я давно не покупала себе шоколада и ем пиццу раз в три или четыре месяца», — утверждает она. Кроме того, женщина стала ежедневно заниматься бегом и делать упражнения. Спустя полгода ее вес сократился до 60 килограммов.

Сейчас Бхола ежедневно делает 1000 прыжков на скакалке, по 50 выпадов и шагов на тумбу и с тумбы, совершает пробежку на 2,5 километра, после чего проходит быстрым шагом еще 2,5 километра. Завтрак состоит из двух бутербродов и стакана молока, днем она утоляет голод тарелкой бобов и индийской окрошкой райта, а вечером — еще одной тарелкой бобов. Кроме того, с каждым приемом пищи женщина съедает два индийских лаваша чапати и порцию зеленых овощей.

Бхола поняла, что при похудении нужно убедить себя не отступать, невзирая ни на что. «А когда вы увидите результаты, обратно дороги уже не будет», — считает она. По ее словам, во время занятий ей очень помогали истории о достижениях других людей, попадавшиеся в соцсетях. «Я видела, что у многих не было времени, чтобы вставать и заниматься, но они все равно как-то справлялись», — говорит она.

В апреле сообщалось, что жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. По ее словам, очень важно было ставить перед собой небольшие достижимые цели.

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