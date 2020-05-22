В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19

В Ростовской области почти 300 человек заразились коронавирусом в Сальском психоневрологическом интернате, большинство заболевших — постояльцы. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев, передает «Интерфакс» в пятницу, 22 мая.

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«В интернате более 750 подопечных и более 400 сотрудников. Мы продолжаем обследования на коронавирус и намерены сегодня их закончить. Если говорить о выявленных случаях инфекции, то на текущий момент эта цифра составляет порядка 270 человек», — сказал он, уточнив, что среди заразившихся 23 человека являются сотрудниками интерната.

По словам Ковалева, распространению COVID-19 в учреждении способствовал закрытый тип учреждения с большим количеством людей, которые тесно контактируют друг с другом.

В Ростовской области по состоянию на 22 мая зарегистрировано 3064 заражения коронавирусом, за последние сутки там было выявлено 138 случаев. Всего в России выявлено 326 448 заболевших. 99 825 человек выздоровели, еще 3249 — скончались.

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