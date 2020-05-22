Меган Маркл и принц Гарри обменялись необычными подарками в годовщину свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские обменялись необычными подарками по случаю второй годовщины свадьбы. Об этом сообщает издание People со ссылкой на анонимные источники.

По данным приближенных к королевской паре источников, 19 мая 35-летний принц Гарри и его 38-летняя жена Меган Маркл подарили друг другу изделия из хлопка. Собеседник американского журнала Us Weekly добавил, что Меган подготовила для мужа трогательное письмо, в котором выразила свою любовь, в то время как принц Гарри порадовал ее букетом роз и кольцом.

«Они любят следовать традициям при выборе подарков. Первая годовщина свадьбы была бумажной. Меган выписала на листе свадебную речь, поместила ее в рамку и подарила мужу, — рассказывает собеседник People. — В этом году они обменялись подарками из хлопка».

Источник подчеркнул, что их подарки, вне всякого сомнения, были очень креативными и романтичными.

13 мая стало известно, что Меган Маркл пожелала раскрыть всю правду о королевской семье. Герцогиня Сассекская собирается выпустить биографическую книгу с описанием их жизни с принцем Гарри. Журналистам она призналась, что ей не терпится дождаться публикации книги, в которой изложена ее точка зрения на происходившие в монаршей семье события. Отмечается, что книга выйдет в августе.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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