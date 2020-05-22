Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело

Бабушка главы французского модного дома Jacquemus Симона Порт Жакмю Лилин (Liline) стала героиней рекламной кампании бренда, посвященной новой летней коллекции. Фотографии, сделанные самим дизайнером, появились в Instagram-аккаунте марки.

Фотосессия проводилась дома в связи с режимом всеобщей изоляции, введенном из-за вспышки коронавируса. На размещенных кадрах женщина попозировала в белом брючном костюме на голое тело перед забором цвета фуксии и в розовом — на фоне синей стены. Она также представила солнцезащитные очки, крупные серьги разных оттенков и босоножки на платформе.

Фото опубликовано @jacquemus

Кроме того, Лилин запечатлели в оранжевой соломенной шляпе перед столом, на котором разложены фирменные крошечные сумки Jacquemus. Она также продемонстрировала и другие модели сумок из различных материалов, в том числе кожаные, резиновые и соломенные.

Помимо родственницы дизайнера, в съемках, которые были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры, ранее поучаствовали и другие знаменитости. Например, американская плюс-сайз-модель Барби Феррейра (Barbie Ferreira) попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь сумкой Jacquemus. Белла Хадид в свою очередь прорекламировала изделия бренда обнаженной.

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