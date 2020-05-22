Тренировка Холифилда и Кличко попала на видео

Американский боксер Эвандер Холифилд выложил в Instagram видео своей подготовки к возвращению на ринг.

В тренировке участвовал бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко, а также боксер Антонио Травер и персональный тренер Холифилда Энтони Роудс. «Команда готовится к битве», — подписал ролик американец.

7 мая Холифилд заявил о желании вернуться на ринг для участия в благотворительных поединках. Спортсмен рассказал, что его представители уже ведут переговоры о проведении боя с Майком Тайсоном.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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