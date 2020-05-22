Собянин заявил об избежавшей второго витка эпидемии Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил об избежавшей второго витка эпидемии Москве. Трансляцию в Youtube ведет телеканал «Россия 24».

«Мы разрешили и открыли полностью все стройки, промышленные предприятия, и помните, мы говорили о том, что это может вызвать новый толчок и новый виток распространения инфекции? В настоящее время этого не произошло, хотя мы работаем в этом режиме уже 10 дней. Наоборот, все показатели снижаются», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, умерли 150 человек, выздоровели 7144 пациента.

Всего на 22 мая в России зафиксировано 326 448 случаев заражения в 85 регионах, скончались 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

