На Украине завели уголовное дело после гибели депутата

Полиция Украины завела уголовное дело в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко, который был найден мертвым в собственном офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления полиции Киева.

Отмечается, что следователи столичной полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

На месте происшествия ведут работу следственно-оперативные группы, криминалисты и представители других профильных служб.

Давиденко был найден в офисе в Киеве с огнестрельным ранением. Тело депутата обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

Валерий Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

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