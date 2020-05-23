В Крыму ответили на отказ Киева принять участие в заседании Совбеза ООН

Отказ Киева участвовать в инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму, назвали лицемерием. Так на действия украинской стороны ответила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, сообщает в субботу, 23 мая, РИА Новости.

«Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода», — сказала она, отметив, что не видит в решении Киева ничего удивительного.

Гридчина призвала украинского лидера Владимира Зеленского полностью обновить дипломатический корпус, набрав дипломатов со всей республики.

«Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев», — подчеркнула глава украинской общины Крыма.

Ранее 23 мая сообщалось, что Украина и США, а также Великобритания и Эстония отказались участвовать в заседании Совета безопасности ООН по Крыму. В российском постоянном представительстве при организации в ответ заявили, что этим шагом данные страны нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч и «продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают все обвинения.

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