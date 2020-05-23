США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников. Видеозапись опубликована на YouTube-канале USNI News Video.

На кадрах видно корабль, на носу которого разместили установку. Также на видео показали сам лазер (яркий луч), который направлен вдоль поверхности воды. После этого беспилотный летательный аппарат загорается.

Испытания проходили 16 мая на борту десантно-транспортного корабля USS Portland неподалеку от базы Перл-Харбор. Командование американского Тихоокеанского флота уточнило, что военные испытали так называемую систему твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).

В апреле 2019 года ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

Президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».

В октябре 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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