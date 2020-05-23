В новый российский регион захотели завлечь туристов

Власти хотят завлечь туристов в новый российский регион, который образуется в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом в субботу, 23 мая, сообщает портал Dvinanews по итогам круглого стола, посвященного созданию нового субъекта.

Как отмечается, туризм может стать одним из флагманских направлений экономики создающегося региона. По словам участников встречи, объединение ресурсов Архангельской области и НАО послужит толчком для роста туриндустрии.

«Объединение наших регионов может стать точкой роста, неким драйвером для развития туризма. А это означает улучшение уровня жизни людей, вовлеченных в турбизнес, в частности, жителей малых городов и деревень, оказывающих услуги в сфере транспорта, питания, гостиниц, продажи сувенирной продукции», — пояснила генеральный директор Северной туристической компании Татьяна Мотовичева.

При этом представители отрасли надеются, что государство окажет им помощь в продвижении нового субъекта как туристического бренда и создании необходимой инфраструктуры. «Если у нас будет логистика и узнаваемый бренд, то остальная инфраструктура появится по мере потребностей туристического трафика, считают представители бизнеса», — считает директор по развитию ООО «Голубино» из Пинежского района Архангельской области Анна Клепиковская.

Кроме того, работники туриндустрии рассчитывают, что новый субъект привлечет серьезных инвесторов.

13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединить регионы. В ЦИК России заявили, что в соответствии с законодательством необходимо провести референдум. Позже стало известно, что голосование может пройти в сентябре текущего года.

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