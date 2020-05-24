В США рассказали об успешном испытании ракеты-носителя Falcon 9

Компания SpaceX сообщила об успешном испытании ракеты-носителя Falcon 9 в своем официальном аккаунте в Twitter. На следующей неделе Falcon 9 предстоит выполнить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

В своем заявлении компания отметила, что было проведено огневое испытание ракеты. «Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном 27 мая в 16:33», — говорится в посте.

Астронавты Херли и Бенкен отправятся на космическую станцию на борту корабля Crew Dragon во время летного испытания, получившего название Demo-2. Запуск будет проходить со стартового комплекса 39A (LC-39A), расположенного в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде. Старт назначен на среду, 27 мая, в 23:33 по московскому времени. Успешное проведение данного старта будет означать разрушение российской монополии в западной пилотируемой космонавтике.

8 июля 2011 года США последний раз самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту. Тогда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью этого года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.

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