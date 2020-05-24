Сестра Кардашьян кардинально изменилась во время пандемии

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя показала свой кардинально новый образ. Серия снимков была опубликована в ее Instagram-аккаунте.

location: under bitches skiiiinnnnn 💋 Фото опубликовано @khloekardashian

Кардашьян сменила цвет волос на золотисто-каштановый, сбросила вес и загорела.

Многие фанаты не узнали на фото Хлою и в комментариях выразили свое удивление такому преображению знаменитости во время пандемии.

Ранее Хлою Карашьян высмеяли в сети за рекламу бытовой химии марки Febreze. На одном из опубликованных кадров она позирует, сидя на кровати среди моющих средств бренда.

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