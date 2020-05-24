У погибшей в московском отеле девушки с наручниками нашли наркотики в крови

Девушка, скованная наручниками, тело которой нашли в московском отеле в конце 2019 года, находилась под действием наркотиков. Об этом в воскресенье, 24 мая, со ссылкой на результаты проверки следствия сообщает РЕН ТВ.

Как следует из заключения специалиста, в крови погибшей был обнаружен наркотик метадон.

Об обнаружении тела девушки в гостинице, расположенной в центре Москвы, сообщалось 28 декабря 2019 года. 27-летняя Юлия Бучевская была прикована наручниками к спинке кровати, при этом внешних следов насильственной смерти обнаружено не было. Причиной гибели девушки могла стать остановка сердца.

По данным СМИ, Бучевская приехала в гостиницу около пяти утра и предоставила свой паспорт. Проживание оплатил ее спутник. Подозрительных звуков, шума и криков из номера пары никто не слышал, только громкую музыку. Через полтора часа мужчина ушел, сказав горничной, что его подруга спит.

Когда настало время выезда, администратор позвонила постоялице, но та не отвечала. Не последовало реакции и на стук в дверь. Открыв запасным ключом, сотрудница обнаружила прикованное к кровати тело девушки.

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