В России появился черный рынок пропусков

В России на фоне пандемии коронавируса появился черный рынок электронных пропусков. Об этом рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

На данный момент ведомство ограничило доступ более чем к 20 страницам, на которых содержатся данные об изготовлении цифровых разрешений на передвижение. Соответствующее решение было принято в соответствии с ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Роскомнадзоре отметили, что руководствовались статьей 15.3, прописывающей порядок ограничения доступа к данным, распространяемым с нарушением закона.

В пресс-службе ведомства добавили, что интернет-страницы содержали недостоверные сведения об изготовлении пропусков.

В апреле полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

По последним данным, в России зафиксирован 344 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. 113 299 человек выздоровели, 3541 — скончался. Больше всего случаев зафиксировано в Москве и Московской области.

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