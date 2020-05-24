Лукашенко решил сотрудничать с Китаем в ракетостроении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решил обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином возможность сотрудничать в ракетостроении. Об этом пишет РИА Новости.

«Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему», — сказал Лукашенко, добавив, что не думает, что это будет большой проблемой.

Он также отметил, что бессмысленно обвинять Китай в том, что они не захотели делиться своими разработками в этой области. По словам Лукашенко, белорусские конструкторы уже научились создавать свои опытные образцы ракет, необходимые для вооруженных сил.

22 мая Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство. По его словам, «несмотря на эпидемии, пандемии, истерии», «войну никто не отменял», и «к ней приходится готовиться в мирное время», чтобы потом «не пожинать горькие плоды». Поэтому «приходится тратиться и на оборону», хотя «лишних денег нет». Президент пояснил, что стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии противника — нанести ему неприемлемый урон. При этом он заверил, что Белоруссия — миролюбивая страна и не собирается «заниматься глобализмом, захватывать чужие государства».

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