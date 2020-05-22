Лукашенко пообещал развивать ракетное производство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна будет развивать ракетное производство, передает БЕЛТА.

По его словам, «несмотря на эпидемии, пандемии, истерии», «войну никто не отменял», и «к ней приходится готовиться в мирное время», чтобы потом «не пожинать горькие плоды». Поэтому «приходится тратиться и на оборону», хотя «лишних денег нет».

Стратегическая задача Белоруссии в случае военной агрессии противника — нанести ему неприемлемый урон, пояснил Лукашенко. «И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие», — подчеркнул президент.

Лукашенко заверил, что Белоруссия — миролюбивая страна и не собирается «заниматься глобализмом, захватывать чужие государства». «К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», — заявил он.

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