Лукашенко призвал белорусов защищать Победу от клеветы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников защищать от клеветы и фальсификаций Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Официальное поздравление с 75-летием победы опубликовано на сайте главы государства.

В нем сказано, что Белоруссия отмечает знаменательную дату в непростое время, однако нынешние сложности меркнут перед лишениями, что «выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы».

Лукашенко заявил о бесконечной благодарности ветеранам, уважении к труженикам тыла и скорби о жертвах войны. «Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей», — отметил президент Белоруссии.

Однако жизнь «всегда торжествует над смертью», продолжил Лукашенко. «Поэтому белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций», — подчеркнул глава государства.

Белоруссия не отменила из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал его «святым делом для каждого белоруса».

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