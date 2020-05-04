Блогер из ДНР задумал пробраться на парад Победы в Минск через лес

Блогер из самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) задумал пробраться на парад Победы в Минске, так как празднование 9 мая в Донецке отменили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если у кого-то такие же намерения — напишите в личку, обсудим возможные маршруты и детали. Ведь туда еще добраться как-то надо (и обратно потом тоже)», — говорится в сообщении Долгова.

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Комментаторы напомнили, что после перехода границы ему придется две недели провести в самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса. Однако блогер сообщил, что будет переходить через лес. «В конце концов можно откупиться», — добавил Долгов.

В апреле сообщалось, что в ДНР отменили празднование 9 мая юбилея Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, когда обстановка стабилизируется. От празднования также отказались Россия, Казахстан, Молдавия и Рига.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сталотменять парад Победы, потому что, по его словам, тысячи белорусов хотят, чтобы он состоялся. «Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны», — сказал он и заявил, что парад отменить невозможно.

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