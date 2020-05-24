Заложник рассказал о штурме захваченного московского банка

Мужчина по имени Федор, оказавшийся в заложниках в отделении Альфа-банка в Москве, рассказал о штурме захваченного человеком в форме доставщика еды здания. Спецназ сначала принял Федора за второго захватчика и повалил на пол. Об этом он заявил изданию «Московский комсомолец».

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По его словам, штурм начался сразу после того, как он посоветовал террористу написать свои требования маркером, чтобы было понятно. Спецназ ворвался в здание как раз в тот момент, когда захватчик взял в руки маркер и принялся переписывать требования.

«Я замер в одной позе, все орут "ложись", еще что-то… Время как будто замедлилось. Я двигаюсь очень медленно, плавно, а в башке куча мыслей, они опережают действие… Только когда наручники сняли (сначала на меня тоже надели, подозревали двоих), меня начало потрясывать», — рассказал Федор. Его выпустили на улицу только после того, как стало ясно, что бомбы нет.

О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

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