Заложник рассказал о штурме захваченного московского банка

Мужчина по имени Федор, оказавшийся в заложниках в отделении Альфа-банка в Москве, рассказал о штурме захваченного человеком в форме доставщика еды здания. Спецназ сначала принял Федора за второго захватчика и повалил на пол. Об этом он заявил изданию «Московский комсомолец».
По его словам, штурм начался сразу после того, как он посоветовал террористу написать свои требования маркером, чтобы было понятно. Спецназ ворвался в здание как раз в тот момент, когда захватчик взял в руки маркер и принялся переписывать требования.
«Я замер в одной позе, все орут "ложись", еще что-то… Время как будто замедлилось. Я двигаюсь очень медленно, плавно, а в башке куча мыслей, они опережают действие… Только когда наручники сняли (сначала на меня тоже надели, подозревали двоих), меня начало потрясывать», — рассказал Федор. Его выпустили на улицу только после того, как стало ясно, что бомбы нет.
О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.
Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.