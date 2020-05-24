В Москве придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике. Об этом в воскресение, 24 мая, сообщает «МК».

По данным издания, 23 мая 13-летний школьник находился один дома и занимался конструированием. Мать подростка отправилась на почту за посылкой. По ее словам, сын оставался дома и планировал новый трюк якобы для того, чтобы напугать ее. Когда женщина вернулась, то обнаружила сына мертвым в комнате со спортивными турниками. Женщина предполагает, что сын погиб, поскольку не до конца продумал свой трюк.

21 мая сообщалось, что в Талдомском городском округе Московской области подросток угнал у отца автомобиль Audi и разбился насмерть.15-летний школьник из деревни Ермолино дождался, пока его родители уснут, и забрал ключи от машины.

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