В России на трансформаторной подстанции найдены тела двух мальчиков

В Тамбовской области на трансформаторной подстанции найдены тела двух мальчиков в возрасте 7 и 10 лет. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 23 марта во время вечернего обхода один из сотрудников забрался на крышу подстанции и обнаружил погибших. Предварительная причина смерти — поражение электрическим током. Как полагают следователи, дети играли в прятки неподалеку от электроподстанции и в какой-то момент через дыру в ограждении проникли на территорию. Они залезли на крышу трансформаторов и случайно коснулись деталей, находившихся под напряжением.

СКР предоставил оперативное видео, на котором видно, как на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они допрашивают представителей энергоснабжающей организации, а также родственников и друзей погибших.

Следователи возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

23 мая 2019 года сообщалось, что в Московской области от удара током погиб подросток-зацепер, катавшийся с другом на крыше электропоезда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



