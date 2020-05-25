На Дальнем Востоке построят автогородок

В Завитинске Амурской области постоят первый автогородок. Это будет сделано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает портал «Восток России».

В автогородке местные жители смогут кататься на веломобилях, одновременно изучая правила дорожного движения.

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На объекте расчистили территорию, теперь на ней уложат асфальт, нанесут разметку и установят знаки. Работы обойдутся в шесть миллионов рублей. Примерно на такую же сумму в Завитинске в прошлом году благоустроили парк.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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