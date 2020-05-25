Белоруссия нашла месторождения нефти

Белоруссия нашла два новых месторождения нефти. Оба расположены на территории Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя гендиректора «Белоруснефти» по геологии Петра Повжика.

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Месторождения Избынское и Северо-Омельковщинское находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. По предварительным данным, их совокупные запасы превышают 2,5 миллиона тонн. Исследования показали, что нефть на обоих месторождениях малосернистая.

В компании напомнили, что уже два года концентрируют усилия на разведке месторождений в данной зоне. Ранее в 2020 году здесь же открыли южный блок Гарцевского месторождения.

В общей сложности в Белоруссии открыто 79 месторождений, 61 из которых находится в разработке. На них пробурено около 900 добывающих скважин.

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