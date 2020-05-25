Бразилии предрекли гражданскую войну

Военные Бразилии в отставке предрекли стране возможное начало гражданской войны из-за действий Федерального верховного суда, который начал расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает UOL.

Речь идет об обвинениях президента в превышении полномочий и вмешательстве в деятельность органов следствия. Впервые о возможных преступлениях лидера государства общественности стало известно от бывшего министра юстиции Сержиу Мору. По мнению ветеранов, которые обучались в одной военной академии с Болсонару, решение о начале расследования усугубляет кризис ветвей власти, а его последствия могут даже привести к гражданской войне.

Материалы по теме «Люди будут умирать» Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?

24 апреля в отставку подал министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору. Он был назначен Болсонару на пост для борьбы с коррупцией, а ушел после увольнения президентом главы федеральной полиции. Мору считает, что президент Бразилии таким образом хотел помешать расследованию уголовных дел с участием его сыновей. После этого судья Федерального суда Селсу ди Мелу одобрил расследование в отношении Болсонару из-за публичных обвинений в использовании служебного положения в личных целях

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru