В Китае составили рейтинг самых загадочных мест России

Китайские журналисты составили для туристов рейтинг из 10 самых загадочных мест России. Он опубликован на портале sohu.com.

Как отмечается в статье, Россия знаменита своими просторами, живописными видами и загадками, которые не может объяснить наука. Первыми в списке таинственных мест оказались Саамские лабиринты в Карелии, которые, по утверждению автора, могли быть построены на могилах и иметь религиозное значение — однако смысл объекта до сих пор не известен.

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Вторую строчку заняла Китовая аллея на острове Итыгран в Беринговом море (Чукотка) — древнее эскимосское святилище, представляющее собой два ряда вкопанных в грунт пятиметровых костей и огромных черепов гренландских китов. Третье место в рейтинге отдали Кашкулакской пещере в Хакасии, известной также как пещера Черного дьявола — по легенде, две тысячи лет назад шаманы приносили сюда жертвы, поэтому в гроте остались кости людей и животных и следы огненных жертвоприношений.

На четвертом месте находится Телецкое озеро на Алтае, прозванное «маленьким Байкалом» и получившее печальную известность благодаря большому количеству утонувших людей, а на пятом — гигантские Васюганские болота в Западной Сибири. Вслед за ними — гора Холатчахль на Урале («гора Мертвецов»), где в 1959 году погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова.

Также в списке упоминается Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, где может находиться затопленный Китеж-град, и древнейший город Аркаим в Челябинской области, в котором около четырех тысячи лет назад проживало поселение южноуральцев. Заповедник, обнаруженный в 1987 году, состоит из укрепленного городища, двух некрополей и останков древних пастбищ.

Список самых загадочных мест России завершили Патриаршие пруды в Москве, где начиналось действие известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее сообщалось, что туристы из клуба экспедиций обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса. Однако Русское географическое общество (РГО) назвало новость фейком: по словам специалистов, вершина «пирамиды» давно нанесена на все​ топографические​ карты, а подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах.

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