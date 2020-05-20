Обнаружение копии пирамиды Хеопса в России назвали фейком

Русское географическое общество (РГО) назвало фейком новость об обнаружении в России гигантской пирамиды, которая якобы является копией египетской пирамиды Хеопса. Официальный комментарий опубликован на сайте общества.

Специалисты подчеркнули, что вершина высотой​ 774 метра с координатами 65.24.098 и 61.41.863 известна давно и нанесена на все​ топографические​ карты. Ее рукотворное происхождение они также опровергли, так как подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах.

«Публикация призвана подогреть интерес к туристической компании, организующей на Приполярный Урал свои коммерческие​ туры, и не имеет ничего общего с исследовательскими​ задачами», — заключили в РГО.

Ранее издание E1.RUсообщало, что туристы из клуба экспедиций на Приполярном Урале нашли гигантскую пирамиду. Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ее высота достигает почти 800 метров, а длина граней, расположенных по сторонам света, — около километра.

Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысячи лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.

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