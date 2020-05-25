В Крыму объяснили плату за размещение в обсерваторах приезжающих

Власти Крыма объяснили введение платы за размещение в обсерватории россиян, приезжающих «бесцельно» на полуостров. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Соответствующий указ был подписан в связи с необходимостью запустить туристический сезон. «Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов РФ», — сказано в заявлении правительства.

В правительстве напомнили, что большинство случаев инфицирования коронавирусом — завозные.

Помимо этого в указе обязали всех работодателей сообщать о приезде сотрудников на вахту не позднее, чем за 7 календарных дней до дня прибытия в Крым.

Какую сумму придется заплатить за нахождение в обсерваторе, которые развернуты в основном на базе санаторно-курортных учреждений Крыма, не уточняется. При этом ранее плата за нахождения в таких учреждениях не взималась.

24 мая сообщалось, что россиян, которые приезжают в Крым без конкретной цели, начнут помещать в обсерваторы за их счет. «Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд — это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга», — заявил глава республики Сергей Аксенов.

По состоянию на 24 мая в Крыму зафиксировано 326 случаев инфицирования коронавирусом, тогда как всего в России заразился 344 481 человек; 153 пациента с коронавирусной инфекцией на полуострове выздоровели, трое — умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!