Четверть британских отрицательных тестов на коронавирус сочли ложными

Около четверти тестов на коронавирус SARS-CoV-2, показавших отрицательный результат, могли оказаться неверными, передает таблоид The Daily Mail со ссылкой на ассоциации британских врачей.

По оценкам разных специалистов, ложный результат могли выдать от 20 до 30 процентов негативных тестов. Это вызывает опасения — инфицированные пациенты могут вернуться к нормальной жизни и распространять болезнь, полагая, что они не заразны. Особенную угрозу несут медики, получившие ложно-отрицательный тест и продолжившие работать: они могут передать вирус уязвимым для него пациентам.

Сообщается, что причиной неточных результатов может быть как качество самого теста (медицинские организации Великобритании не публикуют официальных данных о его точности), как и неправильный забор анализов для тестирования.

По данным института Джонса Хопкинса, Британия находится на четвертом месте в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа — в стране зафиксировано 260,9 тысячи случаев. Переболел и глава правительства Борис Джонсон. Известно о 36,8 тысячи летальных исходов.

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