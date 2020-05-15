В Британии подсчитали погибших из-за коронавируса в домах престарелых

За время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 от последствий заражения им в Великобритании скончались боле 12 тысяч жителей домов престарелых, подсчитали государственные статистические службы. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Общее число таких жертв — 12 526. Согласно полным данным за март и апрель, они составляют более четверти всех летальных исходов в стране — 27,3 процента.

Отмечается, что вероятность погибнуть от COVID-19 у пенсионеров выше в 34 раза, чем у более молодых групп населения. Пациенты старше 65 лет составляют большую часть умерших — 30,9 тысячи из 33,6 тысячи смертей, зарегистрированных в Великобритании.

14 мая сообщалось, что общее число жертв в мире превысило 300 тысяч. Большая часть из них — 84,9 тысячи — приходится на США, за ними следует Великобритания, затем Италия, Испания и Франция. Вылечиться удалось более 1,69 миллиона человек.

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