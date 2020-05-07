Турция поставила Британии 400 тысяч непригодных защитных костюмов для медиков

Турция поставила Британии непригодные средства индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что 400 тысяч медицинских костюмов биологической защиты изъяли и отправили на склад лондонского аэропорта Хитроу. На данный момент нет информации о том, будет ли правительство требовать вернуть деньги за невостребованную поставку. В британском министерстве здравоохранения отметили, что все поставки средств индивидуальной защиты проверяются на соответствие стандартам безопасности и качества. При этом подчеркивается, что если оно не проходит процессы проверки качества, то не передается на передовую персоналу.

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Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч. Число новых выявленных случаев заражения за 24 часа выросло на 6111.

Перед этим Великобритания вышла на второе место по числу погибших от новой коронавирусной инфекции, обогнав Италию. На первом месте остаются США, где от COVID-19 погибли 73 тысячи человек. По последним данным, в мире выявлено 3,8 миллиона случаев заражения.

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