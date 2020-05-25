В России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ).

Так, в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39 процентов, до 184 миллиардов рублей. Их число также упало на 33 процента, до 81,5 тысячи по сравнению с мартом 2020-го. Больше всего выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

Крупные российские банки также подтвердили резкое сокращение выдачи ипотеки. Разница между регионами связана со строгостью режимов ограничений. Так, в регионах Сибири и Дальнего Востока часть организаций просто перешла на другой график, поэтому объемы выдачи ипотеки сократились меньше.

При этом показатели марта 2020 года были рекордными. Заемщики ожидали роста ставок на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Однако в апреле этого года объемы выдач в Москве, Петербурге и Краснодаре снизились на 30 процентов по сравнению с мартом и на 13-15 процентов по отношению к средним значениям I квартала 2020-го.

Ранее ценам на жилую недвижимость в России предсказали неизбежное падение. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают эксперты. По оценке специалистов, жилье может подешеветь на 30 процентов. При этом застройщики уже предлагают покупателям скидки и подарки.

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