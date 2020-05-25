Умер прославившийся в интернете четырехглазый котенок с двумя мордочками

Умер четырехглазый котенок с двумя мордочками, появившийся на свет в американском штате Орегон. Об этом сообщает издание The Independent.

Котенок прожил всего четыре дня, но уже успел прославиться в интернете. Его хозяева, фермеры Кайла (Kyla) и Биджей Кинг (BJ King), объявили о его смерти в Facebook. «Я хочу поблагодарить всех за вашу доброту и любовь, — обратилась Кайла Кинг (Kyla King) к читателям, оставившим комментарии под постом. — Это была история жизни и того, как она драгоценна».

Ранее сообщалось, что домашняя кошка Кайлы Кинг принесла приплод в среду утром, 20 мая. Внимание женщины привлек детеныш, появившийся на свет последним. На голове новорожденного были две морды. Семья Кингов назвала котенка-мутанта в честь популярного американского блюда для завтраков — Печенье с Подливкой (Biscuits and Gravy). Правую мордочку хозяева именовали Печеньем, а левую, оказавшуюся более крепкой — Подливкой.

Котенок родился с одной головой, парой ртов и носов и четырьмя глазами из-за генетического отклонения. Мутация, называемая дипрозопией, связана с аномальной активностью гена, отвечающего за ширину морды животного.

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