Домашняя кошка родила котенка с двумя мордочками

На ферме американского города Олбани, штат Орегон, годовалая кошка родила шестерых котят, у одного их которых оказалось две мордочки. Об этом сообщает местная газета The Oregonian.

Домашняя кошка фермерши Кайлы Кинг (Kyla King) родила в среду утром, 20 мая. Внимание женщины привлек детеныш, появившийся на свет последним. На голове новорожденного были две морды. Муж Кайлы, Биджей (BJ), поделился необычной новостью в закрытой Facebook-группе для местных жителей. Менее чем за сутки публикация собрала 1,7 тысячи лайков и больше 800 комментариев.

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Семья Кингов назвала котенка-мутанта в честь популярного американского блюда для завтраков — Печенье с Подливкой (Biscuits and Gravy). Правую мордочку супруги именуют Печеньем, а левую, оказавшуюся более крепкой — Подливкой. Но чаще всего новорожденного окликают просто Печенькой. Хозяева отметили, что у детеныша функционируют оба носа и рта.

Печенька родилась с одной головой, парой ртов и носов и четырьмя глазами из-за генетического отклонения. Мутация, называемая дипрозопией, связана с аномальной активностью гена, отвечающего за ширину морды животного.

Некоторые пользователи сети выразили желание приютить редкого питомца. Один из них готов заплатить за Печеньку 500 долларов (35,7 тысячи рублей). Кинги признались, что они привязались к котенку и не готовы с ним расставаться. При этом, когда братья и сестры Печеньки окрепнут, их выставят на продажу.

В прошлом году сообщалось, что ветеринар из американского штата Калифорния Ральф Тран (Ralph Tran) выходил котенка с двумя мордами по кличке Дуо. Он кормил питомца через катетер и шприц, пока животное не научилось есть самостоятельно.

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