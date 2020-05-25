Двое россиян самоизолировались на матрасе посреди Ледового озера

В соцсетях появилось видео, на котором двое мужчин плывут на матрасе по озеру. Как пишет издание «Московский Комсомолец», действие происходит на Ледовом озере в Мурманске.

По данным издания, ролик был снят в минувшие выходные. Как рассказали очевидцы, россияне не смогли уплыть далеко из-за ледяной корки, но «выглядели очень довольными».

Очевидцы также рассказали, что мужчины были пьяны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске местные жители устроили массовую танцевальную вечеринку, нарушив режим самоизоляции. На опубликованном видео видно, что горожане танцуют под известную музыку без масок и других средств индивидуальной защиты. Городские власти обратились в полицию с просьбой провести проверку и установить организатора мероприятия.

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